66degrees Salarios

El salario de 66degrees varía de $131,340 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $250,848 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 66degrees . Última actualización: 9/7/2025