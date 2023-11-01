Directorio de Empresas
3Shape
3Shape Salarios

El salario de 3Shape varía de $73,469 en compensación total por año para un Asuntos Regulatorios en el extremo inferior a $157,326 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 3Shape. Última actualización: 11/15/2025

Ingeniero de Software
Median $88.7K
Asuntos Regulatorios
$73.5K
Arquitecto de Soluciones
$157K

¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en 3Shape es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $157,326. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 3Shape es $88,734.

