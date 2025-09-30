Directorio de Empresas
3Pillar Global
  • Czech Republic

3Pillar Global Ingeniero de Software Salarios en Czech Republic

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Czech Republic en 3Pillar Global totaliza CZK 1.13M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3Pillar Global. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Brno, JM, Czech Republic
Total por año
CZK 1.13M
Nivel
L3
Base
CZK 1.13M
Stock (/yr)
CZK 0
Bono
CZK 0
Años en la empresa
9 Años
Años de exp
11 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en 3Pillar Global?

CZK 3.5M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Ingeniero de Software på 3Pillar Global in Czech Republic ligger på en årlig total ersättning på CZK 1,260,198. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 3Pillar Global för Ingeniero de Software rollen in Czech Republic är CZK 741,943.

