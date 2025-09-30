Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Canada en 3Pillar Global totaliza CA$79.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3Pillar Global. Última actualización: 9/30/2025

¿Cuáles son los niveles profesionales en 3Pillar Global?

CA$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en 3Pillar Global in Canada está en una compensación total anual de CA$87,877. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 3Pillar Global para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$78,605.

Otros Recursos