La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en 3M varía de €104K a €147K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3M. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio €117K - €134K Germany Rango Común Rango Posible €104K €117K €134K €147K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Adquisición Principal Alternativo 1 0 % AÑO 1 0 % AÑO 2 100 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU + Options En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años: 0 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 0.00 % anual )

0 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 0.00 % anual )

100 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 100.00 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU + Options En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años: 33.3 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 33.30 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

¿Cuál es el cronograma de consolidación en 3M ?

