3M Ventas Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3M. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio

CA$149K - CA$175K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$130KCA$149KCA$175KCA$186K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

0%

AÑO 1

0%

AÑO 2

100 %

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 0% se adquiere en el 1st-AÑO (0.00% anual)

  • 0% se adquiere en el 2nd-AÑO (0.00% anual)

  • 100% se adquiere en el 3rd-AÑO (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en 3M in Canada está en una compensación total anual de CA$185,950. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 3M para el puesto de Ventas in Canada es CA$130,324.

Otros Recursos