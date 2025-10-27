Directorio de Empresas
3M
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

3M Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in India en 3M totaliza ₹8.16M por year para T3. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3M. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio

₹1.72M - ₹2.01M
India
Rango Común
Rango Posible
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 2 Más Niveles
Cronograma de Adquisición

0%

AÑO 1

0%

AÑO 2

100 %

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 0% se adquiere en el 1st-AÑO (0.00% anual)

  • 0% se adquiere en el 2nd-AÑO (0.00% anual)

  • 100% se adquiere en el 3rd-AÑO (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU + Options

En 3M, RSU + Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en 3M in India está en una compensación total anual de ₹8,159,106. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 3M para el puesto de Gerente de Producto in India es ₹1,496,373.

