3Commas Salarios

El rango de salarios de 3Commas oscila entre $38,745 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior y $82,802 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 3Commas. Última actualización: 8/10/2025

$160K

Analista de Datos
$38.7K
Científico de Datos
$82.8K
Diseñador de Producto
$51K

Gerente de Producto
$47.8K
Gerente de Proyecto
$49.8K
Ingeniero de Software
$69.6K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en 3Commas es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $82,802. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 3Commas es $50,354.

