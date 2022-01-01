Directorio de Empresas
23andMe
23andMe Salarios

El salario de 23andMe varía de $48,634 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $305,520 para un Marketing en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 23andMe. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Ingeniero de Software
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Gerente de Programa
Median $170K
Científico de Datos
Median $160K

Analista de Negocios
$181K
Analista de Datos
$147K
Analista Financiero
$175K
Marketing
$306K
Diseñador de Producto
$48.6K
Reclutador
$242K
Analista de Ciberseguridad
$204K
Gerente de Ingeniería de Software
$269K
Investigador UX
$173K
Preguntas frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en 23andMe es Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $305,520. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 23andMe es $177,761.

Otros Recursos