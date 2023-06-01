Directorio de Empresas
1X Technologies
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

1X Technologies Salarios

El rango de salarios de 1X Technologies oscila entre $72,525 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $193,184 para un Servicio al Cliente en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 1X Technologies. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Servicio al Cliente
$193K
Ingeniero de Hardware
$127K
Ingeniero Mecánico
$83.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ingeniero de Software
$72.5K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en 1X Technologies es Servicio al Cliente at the Common Range Average level con una compensación total anual de $193,184. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 1X Technologies es $104,998.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para 1X Technologies

Empresas Relacionadas

  • Microsoft
  • Airbnb
  • Amazon
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos