1X Technologies Salarios

El rango de salarios de 1X Technologies oscila entre $72,525 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $193,184 para un Servicio al Cliente en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 1X Technologies . Última actualización: 8/19/2025