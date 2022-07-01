1QBit Salarios

El rango de salarios de 1QBit oscila entre $64,264 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $149,250 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 1QBit . Última actualización: 8/10/2025