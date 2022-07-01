Directorio de Empresas
1QBit
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

1QBit Salarios

El rango de salarios de 1QBit oscila entre $64,264 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $149,250 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 1QBit. Última actualización: 8/10/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Científico de Datos
$118K
Ingeniero de Software
$64.3K
Gerente de Ingeniería de Software
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

1QBit에서 보고된 최고 급여 직무는 Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $149,250입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
1QBit에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $117,677입니다.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para 1QBit

Empresas Relacionadas

  • Spotify
  • Facebook
  • Microsoft
  • Stripe
  • SoFi
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos