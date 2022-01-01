Directorio de Empresas
1Password Salarios

El rango de salarios de 1Password oscila entre $32,474 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior y $218,900 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 1Password. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Diseñador de Producto
Median $115K
Servicio al Cliente
Median $32.5K

Gerente de Producto
Median $118K
Ventas
Median $139K
Analista de Negocios
$80.2K
Éxito del Cliente
$137K
Gerente de Ciencia de Datos
$196K
Científico de Datos
$137K
Marketing
$81.8K
Gerente de Socios
$92.6K
Gerente de Diseño de Producto
$188K
Ingeniero de Ventas
$123K
Gerente de Ingeniería de Software
$219K
Escritor Técnico
$117K
Investigador de Experiencia de Usuario
$55K
Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En 1Password, Concesiones de acciones/participaciones están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en 1Password es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $218,900. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 1Password es $123,310.

