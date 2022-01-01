1mg Salarios

El rango de salarios de 1mg oscila entre $16,777 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $67,135 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 1mg . Última actualización: 8/19/2025