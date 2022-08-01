Directorio de Empresas
17LIVE
17LIVE Salarios

El rango de salarios de 17LIVE oscila entre $32,536 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior y $63,680 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 17LIVE. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $39K

Ingeniero iOS

Ingeniero de Software Backend

Analista de Negocios
$32.5K
Analista de Datos
$40.5K

Científico de Datos
$50.8K
Diseñador de Producto
$63.7K
Gerente de Producto
$41.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$58.1K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en 17LIVE es Diseñador de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $63,680. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 17LIVE es $41,479.

Otros Recursos