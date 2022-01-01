Directorio de Empresas
15Five
15Five Salarios

El salario de 15Five varía de $133,000 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior a $180,900 para un Gerente de Diseño de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 15Five. Última actualización: 8/27/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $143K
Gerente de Producto
Median $133K
Gerente de Diseño de Producto
$181K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En 15Five, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

15Fiveで報告されている最高給与の職種はGerente de Diseño de Producto at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$180,900です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
15Fiveで報告されている年間総報酬の中央値は$143,400です。

