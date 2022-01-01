10x Genomics Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de 10x Genomics oscila entre $92,859 en compensación total por año para un Gerente de Instalaciones en el extremo inferior y $477,375 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 10x Genomics. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $332K

Ingeniero de Control de Calidad de Software

Ingeniero Mecánico
Median $230K
Ingeniero Biomédico
$120K

Científico de Datos
$347K
Gerente de Instalaciones
$92.9K
Tecnólogo de la Información (TI)
$203K
Legal
$375K
Operaciones de Marketing
$285K
Ingeniero Óptico
$219K
Diseñador de Producto
$159K
Gerente de Producto
$353K
Reclutador
$214K
Gerente de Ingeniería de Software
$477K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en 10x Genomics es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $477,375. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 10x Genomics es $230,000.

Otros Recursos