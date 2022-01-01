10x Banking Salarios

El salario de 10x Banking varía de $112,746 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $317,800 para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 10x Banking . Última actualización: 8/31/2025