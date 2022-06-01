Directorio de Empresas
10Pearls
10Pearls Salarios

El salario de 10Pearls varía de $15,393 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $45,328 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 10Pearls. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $18.4K

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
$15.4K
Diseñador de Producto
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en 10Pearls es Diseñador de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $45,328. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 10Pearls es $18,425.

