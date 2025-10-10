Todos los Cargos
Científico de Datos

Brno, Czech Republic

Científico de Datos Icon

Científico de Datos Salario en Brno, Czech Republic

CZK 957,867

Compensación Total Mediana

Todos los Niveles

💪 ContribuirTu Salario

Ver Empleos

Salarios Enviados Recientemente

AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
💰 Agregá tu Compensación🎯 Todos Científico de Datos salarios

Publicaciones de la Comunidad

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency ...

79 23
79 23

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year,...

68 10
68 10

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
💬 ¡Unite a la discusión!

Obtené Ayuda Experta

Negociación Salarial 1:1

Negociación Salarial 1:1

Que te paguen lo que merecés, no te tomen de gil. Ayudamos a gente como vos a conseguir aumentos de $30k+ (a veces $300k+).

Programar una SesiónProgramar una Sesión
Revisión de CV

Revisión de CV

Dejá de postularte a trabajos. Hacé que los reclutadores te busquen a vos.

Reservar una RevisiónReservar una Revisión

Preguntas Frecuentes

  1. ¿Cuál es el salario de un Científico de Datos en Brno, Czech Republic?

    La compensación total promedio de un Científico de Datos en Brno, Czech Republic es CZK 957,867.

  2. ¿Cuál es el salario mínimo de un Científico de Datos en Brno, Czech Republic?

    Si bien no hay un salario mínimo para un Científico de Datos en Brno, Czech Republic, la compensación total promedio es CZK 957,867.

  3. ¿Qué empresa paga más por un Científico de Datos en Brno, Czech Republic?

    La empresa que mejor paga a un Científico de Datos en Brno, Czech Republic es Grab con una compensación total promedio de CZK 3,007,482.

  4. Tengo otra pregunta

¿Te gusta nuestra misión? ¡Unite a miles de profesionales que apoyan la transparencia salarial!
💪 Contribuí con tu Salario

¿Te resultó útil esta página?