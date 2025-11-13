Gerente de Ciencia de Datos Salario en Santiago, Chile

¿Cuál es el salario de un Gerente de Ciencia de Datos en Santiago, Chile? La compensación total promedio de un Gerente de Ciencia de Datos en Santiago, Chile es CLP 47,655,894.

¿Cuál es el salario mínimo de un Gerente de Ciencia de Datos en Santiago, Chile? Si bien no hay un salario mínimo para un Gerente de Ciencia de Datos en Santiago, Chile, la compensación total promedio es CLP 47,655,894.

¿Qué empresa paga más por un Gerente de Ciencia de Datos en Santiago, Chile? La empresa que mejor paga a un Gerente de Ciencia de Datos en Santiago, Chile es ByteDance con una compensación total promedio de CLP 233,883,229.