Zymergen Salarios

El salario de Zymergen va desde $154,225 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $225,400 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zymergen. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Científico de Datos
$225K
Gerente de Producto
$154K
Ingeniero de Software
$190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Zymergen is Científico de Datos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $225,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zymergen is $190,045.

