Zoomcar
Zoomcar Salarios

El salario de Zoomcar va desde $15,888 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $117,734 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zoomcar. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Gerente de Producto
Median $118K
Ingeniero de Software
Median $30.5K
Analista de Negocios
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Científico de Datos
$105K
Diseñador Gráfico
$23.9K
Gerente de Programa
$17.1K
Gerente de Proyecto
$23.9K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Zoomcar es Gerente de Producto con una compensación total anual de $117,734. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Zoomcar es $23,926.

Otros Recursos