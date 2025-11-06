Directorio de Empresas
Zoom
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Denver And Boulder Area

Zoom Ingeniero de Software Salarios en Greater Denver And Boulder Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Denver And Boulder Area en Zoom va desde $130K por year hasta $309K. El paquete de compensación year mediano in Greater Denver And Boulder Area totaliza $185K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Zoom. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
ZP1
(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$229K
$151K
$68.8K
$8.9K
ZP4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Zoom, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero DevOps

Científico de Investigación

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Zoom in Greater Denver And Boulder Area está en una compensación total anual de $309,390. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Zoom para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Denver And Boulder Area es $214,500.

Otros Recursos