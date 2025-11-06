La compensación de Gerente de Producto in San Francisco Bay Area en Zoom va desde $177K por year para ZP1 hasta $338K por year para ZP5. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $265K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Zoom. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
ZP1
$177K
$130K
$36.5K
$10.5K
ZP2
$284K
$154K
$118K
$12.7K
ZP3
$220K
$177K
$36.7K
$6.8K
ZP4
$335K
$218K
$98.8K
$18K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Zoom, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)