    • Acerca de

    Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems.

    zoom.us
    Sitio Web
    2011
    Año de Fundación
    4,750
    Nº de Empleados
    $1B-$10B
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

