ZOE Salarios

El salario de ZOE va desde $30,720 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $166,414 para un Recursos Humanos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ZOE. Última actualización: 11/15/2025

Ingeniero de Software
Median $107K
Atención al Cliente
$30.7K
Recursos Humanos
$166K

Gerente de Ingeniería de Software
$139K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en ZOE es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $166,414. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ZOE es $122,742.

