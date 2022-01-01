Directorio de Empresas
Zocdoc
Zocdoc Salarios

El salario de Zocdoc va desde $70,350 en compensación total por año para un Éxito del Cliente en el rango bajo hasta $225,750 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zocdoc. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Ingeniero de Software Full-Stack

Marketing
Median $200K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $226K

Científico de Datos
Median $168K
Éxito del Cliente
$70.4K
Diseñador de Producto
$201K
Gerente de Producto
$173K
Gerente de Proyecto
$136K
Reclutador
$142K
Ventas
$109K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Zocdoc, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Zocdoc is Gerente de Ingeniería de Software with a yearly total compensation of $225,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zocdoc is $168,000.

Otros Recursos