Zippi Salarios

El salario de Zippi va desde $24,879 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $29,640 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zippi. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Analista de Negocios
$26.3K
Recursos Humanos
$24.9K
Ingeniero de Software
$29.6K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Zippi es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $29,640. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Zippi es $26,288.

