Zip Salarios

El salario de Zip va desde $63,700 en compensación total por año para un Desarrollo de Negocios en el rango bajo hasta $231,150 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zip. Última actualización: 11/14/2025

Ingeniero de Software
Median $200K

Ingeniero de Software Full-Stack

Desarrollo de Negocios
$63.7K
Científico de Datos
$105K

Diseñador de Producto
$148K
Reclutador
$124K
Ventas
$99.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$231K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Zip, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Zip es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $231,150. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Zip es $124,176.

