Directorio de Empresas
ZimVie
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
Principales Conocimientos
  • Contribuí con algo único sobre ZimVie que pueda ser útil para otros (ej. consejos para entrevistas, elección de equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    ZimVie is a global leader in dental life sciences, focusing on the development and manufacturing of innovative products and solutions for dental tooth replacement and restoration procedures.

    zimvie.com
    Sitio Web
    2022
    Año de Fundación
    1,250
    Nº de Empleados
    $250M-$500M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

    Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscribite a ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Trabajos Destacados

      No se encontraron trabajos destacados para ZimVie

    Empresas Relacionadas

    • Databricks
    • Coinbase
    • Intuit
    • Spotify
    • Netflix
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros Recursos