Zilliz Salarios

El salario de Zilliz va desde $120,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $423,870 para un Recursos Humanos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zilliz. Última actualización: 11/14/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.