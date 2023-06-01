Zilliz Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Zilliz va desde $120,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $423,870 para un Recursos Humanos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zilliz. Última actualización: 11/14/2025

Ingeniero de Software
Median $120K
Recursos Humanos
$424K
Reclutador
$208K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Zilliz es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $423,870. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Zilliz es $207,955.

