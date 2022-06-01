Directorio de Empresas
Zeta Global
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Zeta Global Salarios

El salario de Zeta Global va desde $6,636 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el rango bajo hasta $392,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zeta Global. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $62.6K
Analista de Datos
$136K
Científico de Datos
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Operaciones de Marketing
$6.6K
Diseñador de Producto
$115K
Gerente de Ingeniería de Software
$392K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Zeta Global is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $392,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zeta Global is $88,740.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Zeta Global

Empresas Relacionadas

  • Cognizant
  • Paycom
  • Rackspace
  • ADP
  • Seagate
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos