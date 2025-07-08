Directorio de Empresas
ZestMoney
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

ZestMoney Salarios

El salario de ZestMoney va desde $25,280 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $114,270 para un Capitalista de Riesgo en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ZestMoney. Última actualización: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $25.3K
Gerente de Producto
$44.8K
Capitalista de Riesgo
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en ZestMoney es Capitalista de Riesgo at the Common Range Average level con una compensación total anual de $114,270. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ZestMoney es $44,770.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para ZestMoney

Empresas Relacionadas

  • Spotify
  • Lyft
  • Dropbox
  • Amazon
  • Snap
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos