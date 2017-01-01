Directorio de Empresas
Zeno Health
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
Principales Conocimientos
  • Contribuí con algo único sobre Zeno Health que pueda ser útil para otros (ej. consejos para entrevistas, elección de equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    ZENO HEALTH01 (zenohealth.com) offers innovative digital health solutions and telemedicine services aimed at improving patient care and operational efficiency for hospitals and healthcare facilities.

    https://zenohealth.com
    Sitio Web
    2017
    Año de Fundación
    5
    Nº de Empleados
    $0-$1M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

    Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscribite a ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Trabajos Destacados

      No se encontraron trabajos destacados para Zeno Health

    Empresas Relacionadas

    • Uber
    • SoFi
    • PayPal
    • Facebook
    • Roblox
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros Recursos