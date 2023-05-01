Directorio de Empresas
ZenBusiness
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

ZenBusiness Salarios

El salario de ZenBusiness va desde $105,470 en compensación total por año para un Marketing en el rango bajo hasta $175,000 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ZenBusiness. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $175K

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Datos
$131K
Marketing
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gerente de Producto
$154K
Gerente de Programa
$159K
Gerente de Proyecto
$150K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Den højest betalte rolle rapporteret hos ZenBusiness er Ingeniero de Software med en årlig samlet kompensation på $175,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos ZenBusiness er $152,236.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para ZenBusiness

Empresas Relacionadas

  • Flipkart
  • Intuit
  • Square
  • DoorDash
  • Amazon
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos