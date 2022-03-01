Z Holdings Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Z Holdings va desde $43,619 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $74,625 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Z Holdings. Última actualización: 11/27/2025

Diseñador de Producto
$43.6K
Ingeniero de Software
$74.6K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Z Holdings es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $74,625. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Z Holdings es $59,122.

