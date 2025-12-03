Directorio de Empresas
Yext
  • Salarios
  • Tecnólogo de la Información (TI)

  • Todos los Salarios de Tecnólogo de la Información (TI)

Yext Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

El paquete de compensación mediano de Tecnólogo de la Información (TI) en Yext totaliza $115K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yext. Última actualización: 12/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Yext
Analyst
New York, NY
Total por año
$115K
Nivel
Analyst
Base
$110K
Stock (/yr)
$5K
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Yext?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Yext, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en Yext está en una compensación total anual de $140,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Yext para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es $95,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Yext

Otros Recursos

