Directorio de Empresas
Yassir
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Yassir Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Germany en Yassir va desde €109K hasta €152K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yassir. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$136K - $165K
Germany
Rango Común
Rango Posible
$126K$136K$165K$175K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Ingeniería de Software envíos en Yassir para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Yassir?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Yassir in Germany está en una compensación total anual de €152,478. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Yassir para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Germany es €109,101.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Yassir

Empresas Relacionadas

  • Databricks
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Spotify
  • Square
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yassir/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.