Yassir
Yassir Analista de Negocios Salarios

La compensación total promedio de Analista de Negocios in Egypt en Yassir va desde EGP 43.3K hasta EGP 62.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yassir. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$1K - $1.2K
Egypt
Rango Común
Rango Posible
$892.1$1K$1.2K$1.3K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Yassir?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Negocios en Yassir in Egypt está en una compensación total anual de EGP 62,896. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Yassir para el puesto de Analista de Negocios in Egypt es EGP 43,340.

Otros Recursos

