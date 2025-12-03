Directorio de Empresas
Yanolja
Yanolja Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in Korea, South en Yanolja va desde ₩106.63M hasta ₩149.28M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yanolja. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$81K - $94.2K
Korea, South
Rango Común
Rango Posible
$74.8K$81K$94.2K$105K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Yanolja?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Programa Técnico en Yanolja in Korea, South está en una compensación total anual de ₩149,276,641. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Yanolja para el puesto de Gerente de Programa Técnico in Korea, South es ₩106,626,172.

