Y&L Consulting
Y&L Consulting Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Romania en Y&L Consulting va desde RON 59.4K hasta RON 84.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Y&L Consulting. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$15.3K - $18.1K
Romania
Rango Común
Rango Posible
$13.5K$15.3K$18.1K$19.1K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Y&L Consulting?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Y&L Consulting in Romania está en una compensación total anual de RON 84,345. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Y&L Consulting para el puesto de Ingeniero de Software in Romania es RON 59,408.

Otros Recursos

