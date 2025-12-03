Yalo Gerente de Diseño de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Diseño de Producto in Colombia en Yalo va desde COP 211.13M hasta COP 295.07M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yalo. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio $57.6K - $69.8K Colombia Rango Común Rango Posible $53.1K $57.6K $69.8K $74.2K Rango Común Rango Posible

