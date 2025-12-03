Directorio de Empresas
Yalantis
Yalantis Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in Ukraine en Yalantis va desde UAH 984K hasta UAH 1.43M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Yalantis. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$27K - $30.7K
Ukraine
Rango Común
Rango Posible
$23.5K$27K$30.7K$34.2K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Yalantis?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Recursos Humanos en Yalantis in Ukraine está en una compensación total anual de UAH 1,434,194. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Yalantis para el puesto de Recursos Humanos in Ukraine es UAH 984,489.

