XYZ Robotics
XYZ Robotics Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in United Kingdom en XYZ Robotics va desde £58.4K hasta £83.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de XYZ Robotics. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$89.4K - $105K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
$78K$89.4K$105K$111K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En XYZ Robotics, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en XYZ Robotics in United Kingdom está en una compensación total anual de £83,257. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en XYZ Robotics para el puesto de Gerente de Producto in United Kingdom es £58,351.

