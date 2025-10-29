Directorio de Empresas
Xperi
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Xperi Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en Xperi va desde $107K hasta $155K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xperi. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

$121K - $140K
United States
Rango Común
Rango Posible
$107K$121K$140K$155K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Arquitecto de Soluciones envíos en Xperi para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Xperi, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Arquitecto de Soluciones en Xperi in United States está en una compensación total anual de $154,700. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Xperi para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $106,600.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Xperi

Empresas Relacionadas

  • Republic Services
  • Cerner
  • Sprint
  • Best Buy
  • Citizens
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos