Xperi
Xperi Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in India en Xperi totaliza ₹6.5M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xperi. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
Xperi
Software Development Manager
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹6.5M
Nivel
SDM 3
Base
₹5.2M
Stock (/yr)
₹520K
Bono
₹780K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
15 Años
Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Xperi, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

Suscribite a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Xperi in India está en una compensación total anual de ₹8,296,672. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Xperi para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in India es ₹6,848,115.

Otros Recursos