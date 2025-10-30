Directorio de Empresas
XPENG Motors 小鹏汽车
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ventas

  • Todos los Salarios de Ventas

XPENG Motors 小鹏汽车 Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in Netherlands en XPENG Motors 小鹏汽车 va desde €43.3K hasta €60.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de XPENG Motors 小鹏汽车. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

€46.4K - €54.6K
Netherlands
Rango Común
Rango Posible
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Ventas envíos en XPENG Motors 小鹏汽车 para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.6K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ventas ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ventas en XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands está en una compensación total anual de €60,264. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en XPENG Motors 小鹏汽车 para el puesto de Ventas in Netherlands es €43,266.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para XPENG Motors 小鹏汽车

Empresas Relacionadas

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos