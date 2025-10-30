Directorio de Empresas
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Atención al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Atención al Cliente in United States en XPENG Motors 小鹏汽车 va desde $180K hasta $246K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de XPENG Motors 小鹏汽车. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

$193K - $234K
United States
Rango Común
Rango Posible
$180K$193K$234K$246K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Atención al Cliente en XPENG Motors 小鹏汽车 in United States está en una compensación total anual de $246,311. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en XPENG Motors 小鹏汽车 para el puesto de Atención al Cliente in United States es $180,487.

Otros Recursos