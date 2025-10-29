Directorio de Empresas
XP
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

XP Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Brazil en XP totaliza R$112K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de XP. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por año
R$112K
Nivel
L3
Base
R$79.3K
Stock (/yr)
R$0
Bono
R$32.9K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en XP?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Contribuir

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en XP in Brazil está en una compensación total anual de R$340,853. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en XP para el puesto de Ingeniero de Software in Brazil es R$115,552.

Otros Recursos