Xona Space Systems
Xona Space Systems Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in United States en Xona Space Systems va desde $186K hasta $265K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xona Space Systems. Última actualización: 10/29/2025

Compensación Total Promedio

$212K - $251K
United States
Rango Común
Rango Posible
$186K$212K$251K$265K
Rango Común
Rango Posible

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
¿Cuáles son los niveles profesionales en Xona Space Systems?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Programa en Xona Space Systems in United States está en una compensación total anual de $264,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Xona Space Systems para el puesto de Gerente de Programa in United States es $186,300.

